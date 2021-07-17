«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Максима Калиниченко на матч Суперкубка России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 1.94.

«Встречаются два топовых клуба РПЛ на данный момент. В прошлом сезоне «Локомотив» проиграл конкуренцию «Спартаку» за вторую строчку. Финишировал третьим. Зато в свою коллекцию трофеев добавил Кубок России. В финале команда Николича встречалась с «Крыльями Советов» (3:1).



А вот «Зенит» был бесславно выбит из Кубка России. И не другим топовым клубом, а тульским «Арсеналом». Многих удивил тот матч 1/8 финала Кубка России. Туляки разбили питерцев и прошли дальше. Но имиджу сине-бело-голубых та неудача не сильно повредила. Они без особых трудностей одержали победу в РПЛ, под конец начав громить своих соперников с большими счетами.



Но прошлый сезон не настолько важен сейчас. Прошло несколько месяцев, состоялось Евро. Клубы уже провели предсезонные встречи. От их результатов я и буду отталкиваться в своем прогнозе. «Локомотив» провёл большое количество товарищеских встреч. Далеко не во всех из них победил, но часто забивал. А вот «Зенит» провёл всего три предсезонные игры, в двух из которых поделил очки с соперниками, а один раз победил. За это время команда Семака пропустила три гола.



Интересный матч, обе команды подходят к ней свежими, наконец-то отдохнувшими. Не стану сбрасывать со счетов «Локомотив» в этом противостоянии. Считаю, что он способен огорчить оборону питерцев хотя бы один раз. Ну а сам «Зенит» без ответа тоже не останется».