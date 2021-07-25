«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Владислава Батурина на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.68.

«В прошлом сезоне эти команды пересеклись в шаге от финала Кубка, и тогда дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов, в которых успешнее были игроки «Крыльев», а игровое время голов не принесло.



В истории этих клубов было много важных и даже скандальных встреч, и финал Кубка страны, и нашумевшая «договорная» игра, и много ещё чего, но всё это уже история.



А реальность такова, что прогнозировать любой матч первого тура — это задачка не из лёгких. Все команды мы не видели несколько месяцев, контрольные игры, в которых нет борьбы за очки, история важная, но отдельная и не дающая полной картины, связанной с формой и истинными текущими возможностями клубов РПЛ, поэтому буду больше полагаться на интуицию и предчувствие.



Первая игра сезона предполагает эмоции, но их легко может загасить ответственность за результат, желание начать сезон не с баранки. Команда Андрея Талалаева, пожалуй, опытнее и хладнокровнее, команда Игоря Осинькина — дерзкая и играющая, но скованность, адаптационный момент должны, как мне видится, повлиять на игру и результативность соперников».