«Партизан» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру квалификации Лиги конференций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги конференций «Партизан» — «Сочи».
Ставка: победа «Партизана» за 1.99.
«Партизан» стартовал успешно в Лиге конференций — команда легко разобралась с «Дунайской Стредой». На старте сезона чемпионата Сербии Белград обыграл по очереди переиграл «Войводину», «Вождовац» и «Нови Пазар», что принесло максимальный результат и привычное место лидера.
«Сочи» порадовал в прошлом турнире Премьер-Лиги, где занял итоговое пятое место. Этот успех принес право принять участие в новом турнире под эгидой УЕФА — Лиге конференций.
На первом этапе россияне дважды уверенно обыграли «Кешлю». В чемпионате России «барсы» стартовали с поражения, но затем обыграли «Ахмат» и «Урал».
По новым правилам ничья не устроит никого из соперников. Я не согласен с этим решением и не могу понять, что мотивировало отмену правила забитого выездного мяча. Предполагаю, что хозяева сумеют вырвать победу на своем поле за счет опыта и мотивации. Отдаю предпочтение сербской команде», — сказал Мостовой.
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