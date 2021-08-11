«Партизан» — «Сочи». Прогноз: Нобоа и Федотов вылетят из еврокубков? Не спешите с выводами

12 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Партизан» — «Сочи». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех россиян оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Партизан» — «Сочи» 12 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги конференций «Партизан» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Партизан» — «Сочи» (12.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Постепенно стартуют топовые европейские чемпионаты, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Всё самое интересное впереди. Например, в Лиге конференций добрались до ответных матчей третьего квалификационного раунда, которые запланированы на четверг, 12 августа.

Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению представителей РПЛ. На долю «Сочи» выпал серьёзный соперник — сербский «Партизан». Ответный поединок пройдёт в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Хозяева смогут рассчитывать на поддержку трибун, что только увеличит давление на россиян.



На своём поле сочинцы сыграли вничью (1:1). Счёт открыли с пенальти, назначение которого, прямо скажем, можно считать подарком. Однако в остальном смотрелись подопечные Владимира Федотова очень прилично на фоне соперника. Могли даже рассчитывать на победу, но минутная расслабленность стоила пропущенного гола.



За неделю стороны успели провести по игре на внутренней арене. «Барсы» принимали екатеринбургский «Урал» в чемпионате России и выиграли со счётом 2:0. В целом — по делу. Отличились на восьмой минуте, а в середине второго тайма Кристиан Нобоа удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Теперь «Сочи» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков из девяти возможных. Пока что без единой ошибки идут только «Зенит», «Рубин» и «Динамо». У них по девять баллов в копилке. Следом в списке — «Локомотив» с «Нижним Новгородом», набравшие по семь.



«Партизан» в сербской Суперлиге тоже шагает уверенно. В прошлом туре в гостях разгромил «Нови Пазар» (4:1). Открыл счёт, к слову, наш старый знакомый Бибрас Натхо. Израильтянин до сих пор в порядке, а его новый клуб лидирует в таблице. После четырёх туров в активе 12 очков, главный преследователь — «Црвена Звезда» — отстаёт на два пункта.



Букмекеры не без причин отдают предпочтение сербам. На их стороне домашнее поле и поддержка трибун, крепкий состав. Да и опыта выступлений в еврокубках хватает. В последние пару лет, правда, с выходом в групповой этап не складывается, зато до этого регулярно играли в Лиге Европы.

Для «Сочи» же матчи с азербайджанской «Кешлёй» стали первыми в истории, а нынешний розыгрыш Лиги конференций — дебютный на европейской арене. До этого в официальных матчах приходилось встречаться только с российскими клубами. Однако предугадать исход будет довольно трудно, первая игра выдалась равной.



На наш взгляд, заманчиво выглядит ставка «обе забьют» за коэффициент 1.94. Дома «Партизан» наверняка сыграет смелее, хотя у сочинцев есть хорошие шансы ответить. С результативностью нет проблем даже после ухода Антона Заболотного. В ворота «Кешли» за две игры забили семь голов, плюс четыре мяча в трёх турах чемпионата России.



Цифры более чем солидные для старта нового сезона. О пропущенном мяче можно не волноваться, поскольку УЕФА в своих турнирах отменила правило выездного гола. Теперь сидеть и оборонять нули на табло невыгодно ни для сербов, ни для россиян. Так что есть все шансы увидеть интересный матч.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Партизан» — «Сочи» 12 августа 2021 года

«Сочи» и «Партизан» не сумели выявить победителя в первом матче, хотя россияне смотрелись местами даже интереснее. Теперь предстоит выстоять в Белграде. На стороне сербов домашнее поле и опыт, наверняка теперь они сыграют смелее. Однако сочинцы вполне могут ответить, результативность в последнее время в порядке. Ждём голы в обе стороны, нули на табло не устроят никого.



Ставка: обе забьют за 1.94.