«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Брентфорд» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.76.



«Арсенал» ударно провёл вторую часть прошлого сезона и, как в таких случаях бывает, по идее должен прибавлять в сезоне новом. Летом, впрочем, команда не одержала ни одной победы и пропускала в каждом из матчей. В общем, будем посмотреть на новую попытку Микеля Артеты запустить свою самостоятельную тренерскую карьеру и на то, как его «канониры» будут пытаться подняться со своего прошлогоднего восьмого места.



«Брентфорд» не должен затеряться в АПЛ. Это, конечно, не «Лидс», но играют лондонцы во в чём-то похожий агрессивный футбол. У команды датский тренер, шесть датских игроков, и приобретения частенько делаются также из чемпионата Дании. «Пчёлы» активно действуют в прессинге и никого не боятся. Ну а Айван Тони забил 33 мяча в прошлом сезоне и не намеревается сбавлять», — сказал Петросьян.