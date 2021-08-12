«Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз: первый провал Артеты и Обамеянга не заставит себя ждать

После ужасного прошлого сезона «Арсенал» лишь ослабил состав. Кажется, проблем станет ещё больше.

13 августа состоится матч первого тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Арсеналу»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Брентфорда» оценён экспертами в 4.45. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал» 13 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Брентфорд» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. А поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал» Лондон (13.08.2021)

Пятница 13-е… У многих она ассоциируется с чем-то плохим, однако на этот раз в голову лезут только положительные мысли. Ещё бы — стартует очередной сезон английской Премьер-лиги! А это большая радость практически для всех любителей футбола. И откроется она матчем «Брентфорд» — «Арсенал».

Путь «Брентфорда» к дебюту в АПЛ оказался невероятно длинным и тяжёлым. Подопечные Томаса Франка финишировали на третьей строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, поэтому в элиту британского футбола пробивались через плей-офф. В первом же матче потерпели поражение от «Борнмута», однако две последующие победы всё же исполнили мечту скромного лондонского клуба.

Для «Арсенала» прошлый сезон и вовсе стал сущим кошмаром. «Канониры» потерпели 13 поражений в чемпионате и финишировали лишь восьмыми — впервые за 26 лет лондонский клуб остался без еврокубков. Мысли о Лиге чемпионов быстро выветрились, но не удалось пробиться даже в Лигу конференций!

Да, безусловно, это должно положительно повлиять на выступления во внутреннем чемпионате. Разгрузка календаря, дополнительное время для тренировок и восстановление. Однако заманить к себе в состав звёзд мирового уровня или самых перспективных юниоров в таких условиях невероятно тяжело.

Неудивительно, что текущее трансферное окно «Арсенал» вряд ли может занести себе в актив. Несмотря на приобретение за более чем € 55 млн центрального защитника Бена Уайта, команда потеряла ряд футболистов, которые в прошлом сезоне играли ключевую роль. Лондон покинули Давид Луис, Мартин Эдегор и Дани Себальос.

И если потеря возрастного Луиса фатальной не смотрится, то уход Эдегора и Себальоса серьёзно может ударить по атакующему потенциалу «канониров». И без того далеко не самого внушительного. Неудивительно, что перспективы кажутся скромными. Мало кто рассчитывает хотя бы на борьбу за топ-4.

А вот новичок АПЛ укрепился. Да, больших финансовых возможностей тут нет, однако вышло довольно точечно и качественно. 23-летний центральный защитник Кристоффер Аер, нигейрийский хавбек Фрэнк Ониика и форвард «Лорьяна» Йоан Висса — за трёх футболистов было суммарно выплачено более € 35 млн. Кажется, тренерский штаб «Брентфорда» знает, как наилучшим образом задействовать их сильные качества.

«Арсенал» вдобавок ко всему имеет кадровые проблемы непосредственно перед стартом сезона. С «Брентфордом» не смогут выйти на поле Томас Парти, Эдди Нкетиа и Габриэль. Да, возможно, без Нкетиа и Габриэля ещё как-то справиться можно, а вот очередная травма Парти наверняка серьёзно нарушила планы Микеля Артеты на первые туры АПЛ. В то же время «Брентфорд» готовится к игре в полном составе.

Этим летом «Арсенал» провёл шесть товарищеских поединков, в которых сумел победить лишь дважды. В сумме с массой других проблем на всех фронтах появляются сомнения в готовности команды Артеты к старту сезона. «Брентфорд» же провёл отличную предсезонку (2:2 с «МЮ», 2:1 с «Валенсией») и готов с двух ног открыть дверь в АПЛ.

В первом же матче сезона «пчёлы» создадут серьёзные проблемы более статусному сопернику. Берём «обе забьют» и ожидаем мини-сенсацию в первом же матче чемпионата. Вполне вероятен расклад, при котором новичок элитного дивизиона с ходу разживётся очками.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал» 13 августа 2021 года

После ужасного сезона «Арсенал» не только практически ничего не сделал для усиления состава, но и потерял нескольких ключевых исполнителей. Проблемы лондонцев только начинаются, ведь все другие команды из верхней части турнирной таблицы укрепились, причём сделали это очень серьёзно. Существуют большие сомнения, что Микель Артета доработает хотя бы до зимы.

Ставка: обе забьют за 1.78.