«Валенсия» — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Хетафе».
Ставка: победа «Валенсии» за 2.44.
«Валенсия» пока не достроила новый стадион и новую команду. По итогам минувшего сезона оранжевые вновь остались без еврокубков и без тренера, который должен был привести «летучих мышей» в светлое будущее, причём с минимальным расходом средств.
Итогом прошлого турнира стали 10 побед и 13 ничьих, что соответствует 43 баллам и 13-й позиции. Примечательно, что новый сезон также стартует 13-го числа, что может стать хорошим знаком для хозяев.
С «Хетафе» всё намного сложнее. Команда за последние годы опустилась во вторую десятку. За прошлый турнир синие записали на свой счёт всего девять побед и 38 очков. Тут нельзя не вспомнить худший показатель команды в атаке, которая поражала ворота противников меньше всех в Ла Лиге. Последний поединок в Валенсии завершился вничью (2:2).
Это первый матч сезона — мы пока не видели никого из Примеры в деле. Исходя из прошлого турнира, я бы поставил на мирный исход в этом поединке, но «Валенсия» — такая домашняя команда. После провальных двух сезонов подряд хотелось бы, чтобы хозяева стартовали с победы. Ожидаю успех оранжевых, — сказал Мостовой.
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