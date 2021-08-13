«Валенсия» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» — «Хетафе».



Ставка: «Валенсия» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.68.



«Валенсия» против «Хетафе» — вроде бы не самая громкая вывеска, но к этой игре приковано повышенное внимание, потому что это первая игра нового сезона испанской Примеры.



Главная интрига вокруг этого матча строится вокруг фигуры тренера Пепе Бордаласа, который пять лет возглавлял «Хетафе», а сейчас дебютирует в составе «Валенсии» в матче со своим бывшим клубом.



В «Валенсии» стоит отметить травмы двух основных вратарей. Это значит, что на поле появится 20-летний грузинский вратарь по фамилии Мамардашвили, купленный для второго состава «Валенсии». Это аргумент против «Валенсии».



Насколько изменился состав «Валенсии»? Если не считать ухода Гамейро, то практически никак. Скорее стоит отметить локальные проблемы, связанные с тем, что поздно вернулись из своих сборных Макси Гомес и Солер. Наверное, они не в лучших кондициях.



Что касается «Хетафе», то команду возглавил Мичел. Каких-то революций пока нет – «Хетафе» остаётся командой, которая создаёт не так много моментов. А вот «Валенсия» станет гораздо более сухой, потому что Бордалас проповедует строгую, нудную и низовую игру.



Я предлагаю исходить из того, что «Валенсия» на своём поле не проиграет, а голов будет вряд ли много. «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 3,5 – это мой прогноз на стартовую игру Примеры», — сказал Вишневский.