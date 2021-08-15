«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Максима Калиниченко на матч 1-го тура Ла Лиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» – «Реал Сосьедад».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.34.

"«Барселона» примет «Реал Сосьедад» на старте нового сезона Ла Лиги. Каталонцы впервые за почти 20 лет начинают чемпионат без Месси. Неожиданно Лео пришлось покинуть клуб. Но от этого только интереснее посмотреть на игру «Барселоны». Причём за каталонцами хочется теперь следить не только в этом конкретном матче, но и на протяжении всего сезона.



Ранее Месси бывал травмирован, команда пару встреч проводила без него. А вот так, чтобы клуб весь сезон был без своей звезды – такое уже трудно припомнить. И игра в первом туре обещает быть непростой для сине-гранатовых. Принимают они дома «Реал Сосьедад» — колючую команду, которая мало кому даёт простор для разбега.



В этом матче я не вижу предпосылок для весёлой игры с большим количеством красивых голов. Я считаю, что эта встреча будет достаточно закрытой, но не потому, что такой у них стиль. Просто сейчас старт чемпионата, клубы находятся не в своих лучших кондициях. «Барселоне» ещё стоит понять, что она играет без Месси.



Поэтому у «Сосьедада» есть определённые шансы в этой встрече. Может, он и зацепится за очки уже в первом туре Ла Лиги. Прогноз у меня невесёлый. Думаю, голов всё-таки будет мало. Ставлю на тотал меньше 2.5 мячей".