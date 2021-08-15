«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Владимира Стогниенко на матч АПЛ

Спортивный комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.03.
"«Тоттенхэм» в достаточно сложной ситуации – то ли уходит, то ли нет Кейн, насколько подойдёт тренерский стиль Нуну команде, пока нет громких приобретений. Впрочем, Ромеро и Хиль такими могут оказаться.
Возможно, с «Сити» сейчас лучше сыграть, потому что нет Де Брёйне, нет Фодена, не все игроки в хорошем состоянии. Команда уже проиграла Суперкубок «Лестеру», возможно, сейчас урагана в атаке не будет.
Контратакующий стиль Нуну и глубокая оборона подходит для матча с «Манчестер Сити», хотя неизвестно, будет ли Нуну также энергично развивать те же идеи, которые были у него в «Вулверхэмптоне».
Складывается впечатление, что результативного матча не будет – осторожный «Тоттенхэм», а «Сити» пока не в тонусе. Я думаю, что можно подумать над ставкой тотал меньше 2.5".
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