Даниил Медведев — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Цинциннати

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Цинциннати Даниил Медведев — Андрей Рублев.



Ставка: тотал больше 20 геймов за 1.54.

«В очном противостоянии двух сильнейших теннисистов России преимущество Даниила Медведева — 5:0. Андрей Рублев ещё не побеждал ни разу. Они очень хорошо знают друг друга, играют вместе в сборной России. Медведев на два года постарше. Он почище играет, постабильнее, чем Рублёв, и психологически более надёжен. И у того, и у другого очень хороший сезон: у Рублёва — 37 побед и 13 поражений и титул. А у Медведева, конечно, посолиднее результаты.



Рублёв не очень себя хорошо показал на прошлом турнире и на Олимпийских играх. У Медведева может накопиться усталость. Я думаю, что Рублёв может взять и зацепиться за матч. Хотелось бы в этом противостоянии увидеть три сета, а потому моя ставка — тотал больше 20 геймов».