Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Цинциннати

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Цинциннати
Комментарии

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Цинциннати Даниил Медведев — Андрей Рублев.

Ставка: тотал больше 20 геймов за 1.54.

«В очном противостоянии двух сильнейших теннисистов России преимущество Даниила Медведева — 5:0. Андрей Рублев ещё не побеждал ни разу. Они очень хорошо знают друг друга, играют вместе в сборной России. Медведев на два года постарше. Он почище играет, постабильнее, чем Рублёв, и психологически более надёжен. И у того, и у другого очень хороший сезон: у Рублёва — 37 побед и 13 поражений и титул. А у Медведева, конечно, посолиднее результаты.

Рублёв не очень себя хорошо показал на прошлом турнире и на Олимпийских играх. У Медведева может накопиться усталость. Я думаю, что Рублёв может взять и зацепиться за матч. Хотелось бы в этом противостоянии увидеть три сета, а потому моя ставка — тотал больше 20 геймов».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021