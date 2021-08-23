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«Хетафе» – «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

«Хетафе» – «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры
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Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» – «Севилья».

Ставка: ТБ 5.5 ЖК за 2.00.

«Без длинных подводок: я как увидел линию и коэффициенты тотал больше 5,5 жёлтые карточки за два, понял, что её нужно брать. Я предлагал вам эту же ставку в первом туре, когда «Хетафе» играла с «Валенсией», и в итоге она окупилась довольно быстро и с лихвой.

Понятно, что «Хетафе» уже тренирует не Бардолас и, наверное, команда будет меняться. С другой стороны, в их составе остались все те же жесткие футболисты, есть среди них настоящие грубияны. Мне кажется, что по ходу сезона команда будет набирать большое количество жёлтых карточек. Тотал больше 5,5 жёлтые карточки — это по три за игру – максимальный усреднённый показатель. За два нужно брать эту ставку, что я и делаю», — сказал Наливайко.

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