«Хетафе» – «Севилья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» – «Севилья».



Ставка: ТБ 5.5 ЖК за 2.00.



«Без длинных подводок: я как увидел линию и коэффициенты тотал больше 5,5 жёлтые карточки за два, понял, что её нужно брать. Я предлагал вам эту же ставку в первом туре, когда «Хетафе» играла с «Валенсией», и в итоге она окупилась довольно быстро и с лихвой.



Понятно, что «Хетафе» уже тренирует не Бардолас и, наверное, команда будет меняться. С другой стороны, в их составе остались все те же жесткие футболисты, есть среди них настоящие грубияны. Мне кажется, что по ходу сезона команда будет набирать большое количество жёлтых карточек. Тотал больше 5,5 жёлтые карточки — это по три за игру – максимальный усреднённый показатель. За два нужно брать эту ставку, что я и делаю», — сказал Наливайко.