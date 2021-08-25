«Брондбю» – «РБ Зальцбург»: прогноз Ивана Млечного на игру отбора Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Брондбю» – «РБ Зальцбург».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.53.



«Сразу хочу сказать, что «Зальцбург» должен был снимать все вопросы относительно этого матча еще в первой встрече. Датчан возили очень сильно. Даже если просто посмотреть на статистику, 29 ударов по воротам, 74% владения мячом и всего лишь два гола, но все же при всем этом «Брондбю», имея один удар в створ ворот, умудрился забить, тем самым оставив себе некие шансы на ответную игру. Да и шансы-то реально есть, все же играют в ответной встрече они дома. Это футбол, случится может все, что угодно.



Но мне хочется отметить несколько статистических вещей. «Брондбю» не может выиграть уже девять матчей подряд, при этом «РБ Зальцбург» девять матчей подряд одерживает победы. Даже «Барселону» обыграли в товарищеском матче. Оба коллектива играют в атаку и любят забивать, и если два таких стиля сталкиваются, то нас уж точно должен ждать матч с хорошим количеством опасных моментов и голов. Игра и так должна быть открытой, но любой гол раскрывает ее еще больше. Пропускать команды тоже очень любят и часто это практикуют, поэтому все это говорит нам только об одном. Прогнозирую в этой встрече тотал больше 2,5», — сказал Млечный.