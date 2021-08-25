«Брондбю» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Брондбю» – «Ред Булл Зальцбург».



Ставка: обе забьют за 1.66.



«В первой встрече «Зальцбург» вымучил победу в самой концовке. Проигрывали после первого тайма — 0:1. Но вышел затем Ааронсон и забил победный мяч. Во втором тайме «Зальцбург» играет на победу и результативно. Не сказать, что сверхрезультативно, но… Дважды выигрывали по 1:0 у «Аустрии» и «Адмиры». Но «Брондбю» победили — 2:1, следом в чемпионате выиграли у «Клагенфюрта» — 3:1.



«Брондбю» никого давно в чемпионате не побеждает. У себя в чемпионате команда идет на 9-м месте. Но почти в каждом матче забивает. И толком почти без моментов в Австрии почти в первой же атаке забили.



Я думаю, что шансы у датчан будут и в ответной игре. «Зальцбург» свой дежурный гол тоже должен забить. Обмен голами здесь вполне допустим. За это дают в целом неплохой коэффициент — 1,66. Можно пойти дальше и чуть усилиться «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Здесь коэффициент повыше. Но думайте и решайте сами», — сказал Генич.