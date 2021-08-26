«Рома» – «Трабзонспор»: прогноз Ивана Млечного на матч отбора Лиги конференций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций «Рома» – «Трабзонспор».



Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.79.



«Лига Конференций. Турнир, который по своим вывескам иногда кажется не таким уж и второсортным. Давайте обсудим матч между «Ромой» и «Трабзонспором».



«Рома» одержала гостевую победу в первом матче, но нельзя сказать, что вся игра была под их контролем. «Трабзонспор» больше атаковал, больше владел мячом и больше бил по воротам, но «Рома» нанеся всего два удара в створ забила два мяча. Просто уровень мастерства у римлян намного выше. Плюс, Жозе Моуриньо. Когда вообще «особенный» играл в атакующий футбол? За последние 11 матчей 34 забитых мяча. Очень интересно выглядит эта команда на данном этапе.



Турки, конечно, тоже не плохи, но после поражения в Риме шансов у них практически нет. Команда очень много пропускает, Пропускает практически в каждом матче и не пропустить в Риме? В такое я уж точно не поверю. Да и вряд ли «Рома» будет отсиживаться в обороне или считать ворон на поле, все же 1:2 не тот счет, при котором можно полностью терять концентрацию. Поэтому не сомневаюсь в том, что итальянцы будут играть в полную силу. И при таком раскладе, от турков ничего не останется. Мой прогноз на эту встречу — победа «Ромы» с форой (-1)», — сказал Млечный.