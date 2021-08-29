«Милан» — «Кальяри»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» – «Кальяри».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.34.
«Милан» сыграет с «Кальяри» во втором туре нового сезона Серии А. Много чего фанаты ждут от миланцев в этом сезоне, в том числе и я. Однако первый тур показал, что команда Пиоли пока совсем не впечатляет. Клуб еле выиграл у «Сампдории» (1:0).
Я надеюсь, что по ходу сезона «Милан» вернётся в боевое состояние и наберёт форму. Потеря Чалханоглу очень сказывается, по моему мнению. Пока в стане миланцев нет того игрока, который бы завязал игру.
Но эта проблема не решится за один день. Всё-таки «Милан» — команда тренерская, догматичная. Она привыкла уже играть по одному, а сейчас приходится перестраиваться. Отсюда и натужный выигрыш в первом туре.
«Кальяри» же скатал весёлую ничью со «Специей» (2:2). Этот клуб пока что звёзд с неба не хватает. Но это только старт чемпионата. Посмотрим, как будут развиваться «середняки» лиги по ходу сезона. Примеры «Сассуоло» и той же «Аталанты» о многом говорят. От бергамасков пару сезонов назад тоже никто особо ничего не ждал.
В этом матче я жду хорошей игры от «Милана». Но предположу, что всё-таки голов во встрече будет не так много, как хотелось бы. Так что предложу поставить на тотал голов меньше 2.5».
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