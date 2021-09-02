«Ак Барс» — «Йокерит»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Йокерит».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.90.



«Казанцы играли в межсезонье больше всех (12 игр) и накатывают именно на старт чемпионата. К сентябрю им удалось решить проблемы с результативностью, звенья более-менее сложились, новички адаптировались. Как всегда бывает в командах Квартальнова, нашёлся молодой лидер, готовый тащить в регулярке — Николай Коваленко летом выбился в лучшие бомбардиры «Ак Барса». Хорош Воронков.



На своём льду «барсы», безусловно, выиграют. Ведь у их соперника предсезонка де-факто продолжается. «Йокерит» поздно вышел из отпуска, начал играть только в середине августа. Да, селекция у клуба из Хельсинки получилась неплохой, вместо возрастных североамериканцев костяк составляют интересные креативные финны. Но против «шутов» сыграет не только сырое общекомандное состояние, но и фактор слабого тренерского штаба. Сильнее по сравнению с прошлым сезоном «Йокерит» точно не стал, поэтому ставлю на победу «Ак Барса» в основное время», — сказал Плющев.