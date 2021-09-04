Украина — Франция: ставка Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Франция.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«В отборочном раунде ЧМ встретятся Украина и Франция. Что украинцы, что французы — нельзя сказать, что удачно проводят эту квалификацию. Особенно это касается Украины — четыре ничьи в четырёх матчах.



Я считаю, что минимум три ничейных исхода у жёлто-синих были совсем не обязательны. Например, конечно, последние игры с Казахстаном — 2:2 и 1:1, а также с Финляндией (1:1). В этих матчах украинцы должны были побеждать, моментов у них было создано куча.



Также жёлто-синие один раз поделили очки с французами на выезде. Там Франция могла занести себе в актив три очка, но Украина не дала этого сделать. Сейчас украинцы идут на втором месте в группе, обгоняя всех трёх соперников ниже на два балла.



Французы же сами имели проблемы в последнем матче с Боснией и Герцеговиной. Не удалось команде Дешама одержать победу в матче с не самым сильным соперником в группе — 1:1. Даже несмотря на то, что французы играли вдесятером, они всё равно могли выигрывать. В той игре я надеялся на то, что Франция выиграет и откинет на время боснийцев из претендентов на второе место. Но не тут-то было.



В группе сейчас запутанная ситуация. Только Франция имеет много шансов на выход на ЧМ-2022. Для Украины, которая не имеет большого преимущества над преследователями, это очень важная игра. Жёлто-синие в этом противостоянии будут сражаться за победу. Конечно, им главное не проиграть, но лучше — выиграть.



Поэтому жду осторожной игры от обеих команд, у них в последнее время не так уверенно получается зарабатывать очки. Также я ожидаю забитых мячей в этом матче — всё-таки обе команды стремятся выиграть. Предлагаю поставить на рискованный вариант — тотал голов больше 2.5», — сказал Калиниченко.