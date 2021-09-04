Аслан Карацев — Дженсон Бруксби: ставка Надежды Петровой на матч US Open

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open Аслан Карацев — Дженсон Бруксби.

Ставка: победа Бруксби за 1.86.

«В 1/32 финала Карацев с огромным трудом выиграл матч у австралийца Джордана Томпсона, проиграв тому два первых сета. При том, что Карацев в рейтинге — 25-й, а Томпсон — 59-й.

У Аслана была хорошая первая половина сезона, где он выиграл титул в Дубае, дошёл до полуфинала в Австралии. Сейчас видно, что все обратили на него внимание, уже серьёзно к нему относятся, изучили его игру. Отсюда у него встречаются и поражения в первых кругах турниров. Сейчас ему предстоит матч с молодым американцем, которому дали уайлд-кард в основную сетку, 20-летним Дженсоном Бруксби. Они уже раз встречались на «Роллан Гаррос» несколько месяцев назад, и там Карацев его в трёх сетах обыграл.

Тут у Бруксби была хорошая победа во втором круге над своим соотечественником Тейлором Харри Фритцем — 3:1, причём два сета из четырёх завершались тай-брейком. Бруксби достаточно опасен, у него очень мощная подача, он рослый теннисист (193 см), повыше, по-моему, даже Карацева. Будет играть, как и все американцы, в мощный теннис, не будет бояться идти к сетке.

Скорее всего, матч пройдёт на большом корте, болельщики будут больше поддерживать американца. Такая поддержка ему не может не помочь, тем более что Карацев, как мне кажется, тяжело идёт — в первом круге выиграл в четырёх сетах, во втором был вообще близок к поражению… Молодой американец играет дома. Хотелось бы, конечно, чтобы Аслан победил, но что-то мне в этот исход не верится. Ставим на победу Бруксби», — сказала Петрова.