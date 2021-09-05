Элина Свитолина — Симона Халеп: прогноз Надежды Петровой на матч US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open Элина Свитолина — Симона Халеп.



Ставка: победа Свитолиной за 1.88.

«Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины против Симоны Халеп (13-я ракетка мира) из Румынии. Предстоящий матч будет 10-м очным поединком для этих девчонок. Пока небольшое преимущество у Свитолиной — на её счету пять побед. В последний раз, кстати, они играли между собой почти два года назад, ещё до начала истории с ковидом.



Халеп этот сезон хорошо начала в Австралии, затем у неё была травма, она была вынуждена пропустить «Роллан Гаррос», уступала в первых кругах турниров. Немного растеряла свою игровую форму, мотивацию. Она уже возрастная, ей 29 лет, такая эмоциональная девчонка. Играет она в очень сложный для неё теннис – затяжные матчи, выжидает ошибку соперницы.



А Свитолина сейчас на подъёме, вышла замуж, завоевала медаль на Олимпиаде. Это, бесспорно, придало ей уверенности. Она ещё выиграла небольшой турнир до US Open. Она посвежее, помоложе. Звёздное время Халеп прошло. Думаю, матч будет примерно равный, но в ключевые моменты Свитолина будет себя поувереннее чувствовать и должна выиграть этот матч. Выбираю ставку на победу Свитолиной», — сказала Петрова.