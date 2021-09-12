Новак Джокович — Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на финал US Open

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open — 2021 Новак Джокович — Даниил Медведев.
Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.70.
«Финал открытого чемпионата США: Новак Джокович против Даниила Медведева. Первая ракетка мира против второй ракетки мира. По личным встречам серб ведёт 5-3. В этом сезоне они уже встречались. Было это в финале открытого чемпионата Австралии, и Джокович тогда в трёх сетах легко разобрался с Медведевым — 7:5, 6:2, 6:2. Даниил очень был расстроен той неудачей, что не смог раскрыть свой полный потенциал. И вот заключительный «Шлем» этого сезона. Джокович, конечно, будет упираться, он в этом сезоне может сделать, как у нас говорят, «Золотой шлем», — четыре шлема в одном сезоне выиграть. Он сейчас заряжен на победу.
У обоих теннисистов очень хороший сезон в целом. У Даниила — 40 побед, 10 поражений, три титула, у Джоковича даже поменьше побед — 38, но зато и меньше поражений — 5. У серба четыре титула в нынешнем сезоне.
Хочется, чтобы Медведев взял свой первый «Шлем», но что-то мне кажется, что это будет не в этом году и не на этом US Open. Ну уж очень хорош физически Джокович. Если бы это был матч из трёх сетов, у Медведева была бы, наверное, возможность. Но так как финал из пяти, вряд ли Даня сможет сыграть в такой классный теннис на протяжении долгого периода. Очень хотелось бы, чтобы победил Медведев, но выиграет Джокович. Рассмотрела бы ставку «тотал больше 36.5», — сказала Петрова.
Ранее эксперты оценили шансы Медведева обыграть Джоковича в финале US Open.
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