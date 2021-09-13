«Сибирь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Северсталь».



Ставка: ничья за 4.05.



«Оба соперника начали сезон неудачно даже по мерке середнячков, в судьбе которых заведомо записана суровая борьба за место в плей-офф, чтобы там принять героическую смерть от лидерской руки. Неудачным начало сезона следует считать потому, что они вовсю проигрывают таким же середнячкам, своим конкурентам за то самое место в плей-офф. Причём нельзя сказать, что команды к сезону не подготовлены. Возможно, готовили их по самым передовым технологиям, и составы в целом подобраны неплохие, опять-таки по средней мерке. Но вот «зажигалок» в составах нет, и игра при всей её правильности выглядит натужно и вымученно.



Теперь командам придётся мучиться друг с другом в солнечном городе Новосибирске, где этот матч станет официальным стартом сезона. То есть аншлаг будет, крышу с арены на фразе «Славься, «Сибирь», мы гордимся тобой» сносить будет, но пойдёт ли это всё хозяевам на пользу – вопрос дискуссионный. В нынешнем сезоне домашний официоз куда больше мешает тем, кому по идее должен вовсю помогать.



Для «Северстали», наоборот, это будет первый выездной матч после первой и проваленной домашней серии. В четырёх матчах которой череповчане прилично выглядели разве что со СКА, ну и взяли в овертайме два очка у «Адмирала» просто потому, что смотрелись менее похабно, чем дальневосточники. Всё остальное – разговоры для бедных, а на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что ни «Сибирь», ни «Северсталь» в плей-офф не собираются. Нет, хотеть-то может, и хотят, но не собираются. Ибо с такой игрой и такой результативностью «таких не берут в космонавты».



Что мы имеем на выходе? Матч равных соперников. Стало быть, упорное и, скорее всего, унылое бодание с невеликим тоталом и чьей-то выстраданной рабоче-крестьянской победой за пределами основного времени. Мне кажется, что выстрадает её «Сибирь», а вы думайте сами», — сказал Лебедев.