«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д.
Ставка: «Боруссия» Д не проиграет + обе забьют за 1.77.
«Розе против своей бывшей команды, которая находится в кризисе. Много сейчас говорят и пишут о том, что Мёнхенгладбаху не удалось продать кого-то из своих лидеров. Соответственно, финансовая дыра достаточно серьёзная у клуба. Весь проект Макса Эберле не то, чтобы рискует развалиться, но у него проблемы, потому что Эберле выстраивал очень грамотную трансферную политику, а вот тут получается и без еврокубков, и новый главный тренер, и совсем не пошла игра. Хотя в первом туре Мёнхенгладбаху удалось взять ничью в матче с «Баварией» — 1:1. Но затем громкое поражение от «Байера» 0:4, проиграли «Униону» 1:2, победили «Арминию» 2:1, но тут же последовало поражение от «Аугсбурга» 0:1.
Придётся перестраивать игру команды новому главному тренеру, потому что для его любимого стиля не хватает скоростных футболистов, хотя состав очень приличный, но вы видите, что у «Боруссии М» результаты неудовлетворительные.
Дортмунд одержал четыре победы подряд, но все с истериками — 3:2 с «Хоффенхаймом», 4:3 с «Байером», 2:1 на выезде с «Бешикташем», относительно уверенно переиграли «Унион» 4:2, но ведь там в какой-то момент счёт был 3:2 и тоже возникли нервы. «Боруссия» из Дортмунда по-прежнему нестабильна и пропускает в каждом матче. Есть проблемы в обороне, но есть и яркая атака.
Жду очень весёлый и очень яркий матч. Дортмундская «Боруссия» в нынешнем состоянии при этом проиграть не должна. Выбираю комбинированный вариант — дортмундская «Боруссия» не проиграет + обе команды забьют».
- 25 сентября 2021
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