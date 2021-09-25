«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

Ставка: «Боруссия» Д не проиграет + обе забьют за 1.77.

«Розе против своей бывшей команды, которая находится в кризисе. Много сейчас говорят и пишут о том, что Мёнхенгладбаху не удалось продать кого-то из своих лидеров. Соответственно, финансовая дыра достаточно серьёзная у клуба. Весь проект Макса Эберле не то, чтобы рискует развалиться, но у него проблемы, потому что Эберле выстраивал очень грамотную трансферную политику, а вот тут получается и без еврокубков, и новый главный тренер, и совсем не пошла игра. Хотя в первом туре Мёнхенгладбаху удалось взять ничью в матче с «Баварией» — 1:1. Но затем громкое поражение от «Байера» 0:4, проиграли «Униону» 1:2, победили «Арминию» 2:1, но тут же последовало поражение от «Аугсбурга» 0:1.



Придётся перестраивать игру команды новому главному тренеру, потому что для его любимого стиля не хватает скоростных футболистов, хотя состав очень приличный, но вы видите, что у «Боруссии М» результаты неудовлетворительные.



Дортмунд одержал четыре победы подряд, но все с истериками — 3:2 с «Хоффенхаймом», 4:3 с «Байером», 2:1 на выезде с «Бешикташем», относительно уверенно переиграли «Унион» 4:2, но ведь там в какой-то момент счёт был 3:2 и тоже возникли нервы. «Боруссия» из Дортмунда по-прежнему нестабильна и пропускает в каждом матче. Есть проблемы в обороне, но есть и яркая атака.



Жду очень весёлый и очень яркий матч. Дортмундская «Боруссия» в нынешнем состоянии при этом проиграть не должна. Выбираю комбинированный вариант — дортмундская «Боруссия» не проиграет + обе команды забьют».