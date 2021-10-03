«Динамо» Москва – «Металлург»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Металлург» Магнитогорск.
Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.75.
«Если кто-то хочет поставить на тотал больше 5 – пусть ставит именно на этот матч. «Динамо» в пяти предыдущих встречах забросило 20 шайб, «Магнитка» — столько же. Обе команды предпочитают играть в открытый яркий хоккей. Атаковать умеют намного лучше, чем защищаться. Ждем рекордов результативности
А фаворит матча – «Динамо». Во-первых, бело-голубые силовики Миронов и Сергеев запросто могут запугать кого-то из субтильных лидеров «Металлурга» эффективной игрой «кость в кость» у бортика. В разрушении московская команда посильнее. Во-вторых, у сталеваров чехарда с вратарями. Номинально первый номер Олкинуора не в лучшем состоянии, недавно провалился дома против «Барыса». Ветеран Кошечкин выглядит лучше, но хватит ли у габаритного ветерана сил выдержать обстрел креативной динамовской атаки? Сомневаюсь. Думаю, уральцы пропустят больше, чем забьют».
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