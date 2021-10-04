ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве 4 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Куньлунь».



Ставка: ЦСКА выиграет всухую за 3.88.



«13 официальных матчей провёл ЦСКА под руководством Сергея Фёдорова, и первые итоги работы нового главного тренера, к сожалению, пока не слишком утешительны. Уже сейчас можно констатировать, что многое из того, что привил команде Никитин, привил, быть может, даже в какой-то мере противоестественно, теперь утрачено. А нового Фёдоров пока ничего не привнёс. Оборона армейцев точно стала хуже, чем год назад, а вот нападение осталось приблизительно на том же уровне, хотя по идее именно игру у чужих ворот новый наставник и должен был поставить в первую очередь.



То есть проблем у ЦСКА хватает, но, даже если бы их было в три раза больше, это не делало бы «Куньлунь» равным соперником армейцев. Хоть мы и помним, как год назад, уже давно и прочно обосновавшись на вершине всех возможных и невозможных таблиц КХЛ, красно-синие на родном льду едва отползли от последней команды лиги в овертайме. Недооценка соперника к хорошему никогда не приводит, не привела и тогда. Но сейчас ЦСКА находится в таком положении, что недооценивать ему нельзя никого, потому что побить армейцев может любой. Исходя из этого, позволю себе предположить, что и к этому сопернику армейцы отнесутся со всей ответственностью и доведут статистику личных встреч до красивых цифр 10-1, победив в основное время, пусть и не с таким преимуществом, с каким хотелось бы красно-синей торсиде. Пусть будет пара-тройка шайб преимущества, а ещё лучше пусть ЦСКА не пропустит», — сказал Лебедев.

Прогноз Павла Лысенкова на матч ЦСКА — «Куньлунь».