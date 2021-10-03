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ЦСКА — «Куньлунь», 4 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн, прямой эфир

ЦСКА — «Куньлунь». Сергею Фёдорову пора показать хоть что-то
Данил Моисеев
ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз на матч 04.10.2021 КХЛ
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«Куньлунь» пропустил 47 шайб в 13 встречах — у ЦСКА отличный шанс отвести душу.

4 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.21, а успех «Куньлуня» оценён экспертами в 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Куньлунь» 4 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.70.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Куньлунь Ред Стар» Пекин (04.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин

Октябрь постепенно набирает обороты, с момента старта КХЛ прошло больше месяца. На 4 октября запланированы шесть встреч. Отдельное внимание уделим последнему матчу вечера. ЦСКА на своём льду будет принимать «Куньлунь Ред Стар». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

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ЦСКА после 13 встреч идёт четвёртым в Западной конференции, набрав 16 очков. Отставание от лидера конференции заметное, шесть пунктов. Красно-синие барахлят после смены тренера. Время идёт, а результаты лучше не становятся. Только две победы в пяти последних играх.

Обе, между прочим, на тоненького. Одолели «Барыс» за пределами основного времени (2:1 ОТ), а позже дожали проблемную «Сибирь» (1:0). Но проиграли три матча с общим счётом 3:8. Наиболее провальной получилась игра с «Металлургом» (0:4).

Зацепиться с «Ак Барсом» тоже не вышло (1:2). Хоккей получился закрытым, моменты возникали редко. Проблема в том, что у москвичей их вообще не было. А всё остальное сделали 12 минут штрафа. «Барсы» выстрелили в большинстве — дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий.

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ЦСКА снял вратаря, отыграл шайбу за 11 секунд до финальной сирены, но от поражения спастись не смог. Ладно хоть сухую серию прервал, уже кое-что. Но ещё пара-тройка недель такого хоккея — и отставание от лидеров конференции станет критичным.

«Куньлунь Ред Стар» после 13 матчей расположился на 11-й позиции в Восточной конференции, имея на счету восемь очков. Всего четыре победы. Серия из четырёх домашних встреч прошла с переменным успехом. Правда, две из них добыты в течение последней недели.

Впрочем, гордиться особо нечем. Одолели идущий последним «Адмирал» (3:1), проиграли московскому «Динамо» (3:5) и обыграли «Витязь» (4:2). Результативность вроде бы добротная, но тут стоит отметить, что бело-голубые явно допустили потерю концентрации.

Теперь «Куньлунь Ред Стар» ожидает выезд к ЦСКА. У гостей худшая оборона в КХЛ — 47 шайб в 13 встречах. То есть больше 3,5 голов в среднем за 60 минут. Много, конечно. И это при том, что вратари выручают достаточно. Казалось бы — лёгкая прогулка для армейцев.

Вот только с ЦСКА творятся непонятные вещи. После смены тренера команду не узнать. Поражений достаточно, победы одерживаются со скрипом, на тоненького. Естественно, по уровню исполнителей красно-синие имеют заметную фору даже с учётом травм. Сергею Фёдорову пора что-то исправлять. Если не обыграть «Куньлунь», кого вообще тогда обыгрывать?

Проблемы с созиданием внушительные, но на фоне самой слабой обороны КХЛ нападающие хозяев должны вспомнить путь к чужим воротам. ЦСКА сейчас нужна уверенная победа с хорошим запасом. Чтобы почувствовать уверенность, поверить в свои силы. Возьмём Ф1 (-1.5) за 1.82.

ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 октября 2021 года

В последнее время ЦСКА испытывает колоссальные проблемы с результативностью. Но впереди команда с худшей обороной в КХЛ — 47 пропущенных шайб за 13 матчей. Да и травмированных игроков становится всё меньше, а это значит, что ЦСКА всеё-таки должен добавить. Разгромная победа армейцам сейчас очень нужна.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 1.82.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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