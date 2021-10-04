ЦСКА — «Куньлунь»: ставка Павла Лысенкова на встречу КХЛ в Москве

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Куньлунь».



Ставка: победа «Куньлуня» в матче за 6.20.



«Раньше мы бы даже не разглядели интригу в таком матче. ЦСКА казался машиной с монолитной обороной, а «Куньлунь» без сильного состава и мотивации прозябал на дне турнирной таблицы.



Но что мы видим теперь? ЦСКА, сменив Игоря Никитина на Сергея Фёдорова на посту главного тренера, стал очень мало забивать. В последних пяти матчах — лишь пять заброшенных шайб. И даже удивительно, что армейцы зацепили четыре очка, победив «Барыс» (2:1 ОТ) и «Сибирь» (1:0 ОТ). Причём оба раза – только в дополнительное время.



Вот уже и ветераны ЦСКА ворчат, что команда выступает так неудачно. Да и травмы навалились. И усталость подкатила, потому что ЦСКА делает ставку на лидеров, предоставляя им много игрового времени.



В общем, ЦСКА не в порядке. «Куньлунь» же, которому нечего терять, победил «Витязь» в последнем матче (4:2). Справился с «Адмиралом» (3:1). И очень бодро сражался с московским «Динамо» (3:5), одной из самых горячих команд лиги.



Я бы в этом матче рискнул взять кэф 6.40 на то, что «Куньлунь» одержит победу, пусть даже по буллитам или в дополнительное время. Потому что китайцы сейчас на кураже, а вот армейцы выглядят устало и даже растерянно», — сказал Лысенков.