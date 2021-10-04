ЦСКА — «Куньлунь»: ставка Павла Лысенкова на встречу КХЛ в Москве

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Куньлунь».
Ставка: победа «Куньлуня» в матче за 6.20.
«Раньше мы бы даже не разглядели интригу в таком матче. ЦСКА казался машиной с монолитной обороной, а «Куньлунь» без сильного состава и мотивации прозябал на дне турнирной таблицы.
Но что мы видим теперь? ЦСКА, сменив Игоря Никитина на Сергея Фёдорова на посту главного тренера, стал очень мало забивать. В последних пяти матчах — лишь пять заброшенных шайб. И даже удивительно, что армейцы зацепили четыре очка, победив «Барыс» (2:1 ОТ) и «Сибирь» (1:0 ОТ). Причём оба раза – только в дополнительное время.
Вот уже и ветераны ЦСКА ворчат, что команда выступает так неудачно. Да и травмы навалились. И усталость подкатила, потому что ЦСКА делает ставку на лидеров, предоставляя им много игрового времени.
В общем, ЦСКА не в порядке. «Куньлунь» же, которому нечего терять, победил «Витязь» в последнем матче (4:2). Справился с «Адмиралом» (3:1). И очень бодро сражался с московским «Динамо» (3:5), одной из самых горячих команд лиги.
Я бы в этом матче рискнул взять кэф 6.40 на то, что «Куньлунь» одержит победу, пусть даже по буллитам или в дополнительное время. Потому что китайцы сейчас на кураже, а вот армейцы выглядят устало и даже растерянно», — сказал Лысенков.
- 4 октября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:23
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 октября 2021
-
19:00
-
18:29
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00