Испания — Франция: прогноз Владимира Стогниенко на финальный матч Лиги наций

Комментатор Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч финала Лиги наций Испания — Франция.
Ставка: победа Испании с нулевой форой за 2.06.
«Полуфиналы получились классными, особенно Бельгия и Франция, в котором французы 0:2 превратили в 3:2. При этом проблемы у сборной Франции всё те же, что и на Евро. Много суперзвёзд. Дешам разрешает им чувствовать себя свободно, но иногда это вредит слаженности, системности, и в атаке, и в обороне.
Мбаппе, Погба, Бензема — да, эпизоды решают в любом матче, но и проблемами Франции в обороне может воспользоваться сильный соперник.
Испания как раз может пользоваться такими недостатками. Об этом говорили на Евро и сейчас будут много говорить. Чем-то команда Энрике похожа на клубную. Есть сыгранность, есть взаимопонимание. Да, нет таких суперзвёзд, которые были лет 10 назад. Но молодые футболисты показывают очень хороший футбол. В полуфинале победили итальянцев по делу.
Францию очень сложно прогнозировать. Её считают фаворитом, но Франция — это большой талант, однако нет организации. Испания — это организация, есть и талант, пусть и не такой, как у французов. Всё-таки отсутствие организации, учитывая, что ещё и не сыграет Канте, может помешать сборной Франции. Поэтому выберу испанцев с нулевой форой. Так, для подстраховки».
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