Минеев — Исмаилов: результат боя, кто победил
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В Сочи на WoW Arena 16 октября состоялся вечер единоборств. В главном бою сошлись представители средней весовой категории – 31-летний Владимир Минеев и 35-летний Магомед Исмаилов.
Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.
Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).
Эксперты считали Минеева аутсайдером. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 2.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2350 рублей. Успех Исмаилова шёл за 1.56, ничья — за 25.0.
Тотал меньше 3.5 раунда оценивался в 2.20, досрочная победа Минеева — в 2.80.
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