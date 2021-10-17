Минеев — Исмаилов: результат боя, кто победил

В Сочи на WoW Arena 16 октября состоялся вечер единоборств. В главном бою сошлись представители средней весовой категории – 31-летний Владимир Минеев и 35-летний Магомед Исмаилов.



Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.



Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).



Эксперты считали Минеева аутсайдером. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 2.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2350 рублей. Успех Исмаилова шёл за 1.56, ничья — за 25.0.

Тотал меньше 3.5 раунда оценивался в 2.20, досрочная победа Минеева — в 2.80.