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Александр Зверев – Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на матч в Париже

Александр Зверев – Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на матч в Париже
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Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова предлагает свою ставку на матч турнира в Париже Александр ЗверевДаниил Медведев.

Ставка: победа Медведева за 1.77.

«Матч теннисистов, занимающих второе (Даниил Медведев) и четвёртое места в мировом рейтинге (Александр Зверев). Медведеву – 25 лет, Зверев на год младше. Оба очень уверенно идут по сезону, но мотивация у Даниила гораздо выше. Если он удачно сыграет концовку – может стать первой ракеткой мира.

Они уже девять раз встречались между собой – минимальное преимущество Зверева, правда, три последних противостояния были за Медведевым – дважды он победил в 2020 году, в том числе и на нынешнем турнире, в Париже. А последний раз они играли между собой в Австралии, в феврале этого года.

Медведев сейчас отлично выглядит, у него, как я сказала, серьёзная мотивация и такой шанс необходимо использовать. Может быть подобного шанса – стать первым, больше и не будет. Шансы теннисистов на победу примерно равны, но большим плюсом для Медведева является тот факт, что Зверев очень поздно завершил вчерашний матч и времени для восстановления у него было очень немного. Всё же отдаю предпочтение Медведеву – ставлю на его победу».

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