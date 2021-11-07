«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на московское дерби РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

«Ещё свежи в памяти матчи этих команд в еврокубках. «Локомотив» сыграл здорово, очень уверенно. Если в первом тайме казалось, что «Локо» действует авантюрно, то после перерыва команда сильно прибавила во всех отношениях. Сыграла вничью против сильного соперника. А могла ещё и победить: где-то не дожали, чуть не повезло.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Локомотив».

Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак» тоже провёл великолепную игру в Англии. Хотя красно-белые, скорее, отскочили, потому что пенальти не был забит (да и вообще «Лестер» давил). Но надо понимать, что англичане значительно сильнее «Галатасарая».



В обеих командах есть кадровые проблемы. В «Спартаке» вообще на поле некому было выходить, первые замены были сделаны в конце матча. Порадовало то, что в запасе остался Ларссон: он откровенно сбавил к себе требования, играл без азарта. Наконец-то Руй Витория решился оставить его на скамейке. А вышедший на замену Игнатов здорово отработал и отдал голевой пас.



После таких хороших игр у «Спартака» и «Локомотива» просто не останется ни сил, ни эмоций сыграть в атаку. Поэтому матч во всех отношениях будет низовой. Мой прогноз – ТМ 2.5 мяча».

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