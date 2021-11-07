«Спартак» — «Локомотив»: ставка Максима Калиниченко на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

«В 14-м туре Российской Премьер-Лиги состоится московское дерби – «Спартак» будет номинальным хозяином поля и примет «Локомотив». На мой взгляд, встреча будет яркой и богатой на голы.



Конечно, обе команды мы привыкли видеть в топ-5 чемпионата как минимум. Но такие заявления – это не про сегодняшний «Спартак». Команда Витории всё ещё имеет огромное количество проблем. Я считаю, что большинство из них носит эмоциональный характер. Иногда «Спартак» выдаёт несколько побед в РПЛ, а иногда, как сейчас, не может выиграть уже три тура кряду.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

Такое сильное поражение «Зениту» (1:7) и ничья с «Ростовом» (1:1), на мой взгляд, были лишними. Хотя за ничейный исход с «Динамо» (2:2) спартаковцев можно и похвалить. Думаю, определённого прогресса красно-белые добиваются. Посмотреть хотя бы на результаты в Лиге Европы. Да, в первой игре «Лестер» забил много мячей и сумел победить. Однако в ответном матче «Спартак» собрался и смог оказать сопротивление своему сопернику – 1:1.



Впрочем, «Локомотив» свою встречу в еврокубке тоже не закончил поражением. Хотя у железнодорожников был соперник не из АПЛ, а из Турции – «Галатасарай». Но эта команда сейчас является лидером их группы в Лиге Европы. И ему «Локомотив» тоже смог не проиграть в гостях (1:1).



Учитывая такие результаты в еврокубках, думаю, команды находятся на эмоциональном подъёме. Сейчас дерби пройдёт как никогда вовремя. Обе команды любят и могут играть в атаку. Так что я считаю, что нас ждёт результативная встреча. Победителя гадать не стану, исход матчей «Спартака» сейчас трудно угадывать. Я предложу поставить на тотал больше 2.5 гола».

Какой канал покажет матч «Спартак» — «Локомотив»?

Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».

Почему «Спартак» снова не выиграет дерби с Руем Виторией?