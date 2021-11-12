Андорра — Польша: прогноз Алексея Смирнова на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Андорра — Польша.



Ставка: индивидуальный тотал Польши больше 3 за 1.77.



«Андорре в этой квалификации ЧМ по зубам пришлась только сборная Сан-Марино, а остальным соперникам подопечные Кольдо уступили. Хозяева занимают пятое место в группе G, набрав шесть очков, а гости с 17 очками находятся на второй строчке таблицы, наступая на пятки англичанам. Во встрече первого круга фаворит отличился тремя безответными голами. Я уверен, что в ответной битве бело-красные забьют не меньше, чем в прошлый раз.



Польша уступает лидирующей Англии по личным встречам, но при равенстве очков будет главенствовать разница забитых и пропущенных мячей. Думаю, что в предстоящем поединке Роберт Левандовски и компания попытаются забить как можно больше голов, надеясь на осечку прямого конкурента. Понятно, что шансов на это не слишком много, но, исходя из спортивного принципа, разваливаться гости не имеют права. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов поляков», — сказал Смирнов.

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