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Хорватия — Россия: прогноз Максима Калиниченко на матч квалификации ЧМ-2022

Хорватия — Россия: прогноз Максима Калиниченко на матч квалификации ЧМ-2022
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Кажется, Россия не могла бы подходить к этому матчу в лучшем состоянии. С Карпиным пришла стабильность в победах, разный состав. Один мяч словенцы недавно забили россиянам. Но в остальных пяти встречах при Карпине команда ни разу не пропустила.

Также Россия идёт на серии побед из пяти встреч. После Евро-2020 она сначала сыграла вничью как раз с Хорватией (0:0), а уже после — вышла на стабильные выигрыши. Это не может не радовать.

Есть, конечно, скептики, которые упрекают команду в не самом ярком футболе. Однако последний матч с Кипром, думаю, многим показал, как россияне умеют атаковать. Впрочем, большинство голов было забито после перерыва, в котором Карпин «объяснил» своим подопечным важность крупной победы.

Хорватия, несомненно, тяжёлый соперник. Как-никак – финалист ЧМ-2018. В прошлом матче отбора она тоже выиграла с отрывом в шесть мячей – победа над Мальтой (7:1). Хорватов устроит только выигрыш. Они, думаю, не рассчитывали на такой расклад в группе к последнему туру.

Некоторые также высказывали недовольство таким крупным счётом матча России с Кипром. Мол, игроки назабивались и теперь с хорватами будут играть «сытыми». Но тут стоит учесть, что и сама Хорватия выиграла с крупным счётом. Так что соперники будут выходить на поле в этом плане в одинаковом состоянии.

Что до прогноза, так я не стану ставить на то, чем закончится эта встреча. Конечно, буду надеяться на любой результат, кроме успеха хорватов. Очень хорошо, что россиян устроит и ничья. Я всё-таки хочу заключить пари на забитые мячи. Это важнейшая игра для обеих команд. Так что голы точно будут с обеих сторон».

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Где покажут матч Хорватия — Россия?

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