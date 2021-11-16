Россия U21 — Испания U21: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу отбора Евро-2023
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Сегодня, 16 ноября, пройдёт матч отборочного турнира Евро-2023 между молодёжными сборными России и Испании. Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет».
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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