«Металлург» Мг — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Амур».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 1.35.



«Если обозреть предматчевую картину, то она, безусловно, прекрасна. Судите сами: «Магнитка» потерпела третье поражение подряд, тогда как «Амур» продлил свою победную серию до трёх матчей, да ещё вдобавок въехал на белом коне в зону плей-офф Восточной конференции. Человек, вчера прилетевший с Сириуса или знающий КХЛ лишь по названию, махнул бы рукой, пожелав хабаровчанам удачи. Но мы живем на Земле, от КХЛ кормимся и, стало быть, понимаем, что не всё так просто, как выглядит на первый взгляд.



На второй взгляд мы понимаем, что «Магнитка», даже несмотря на три поражения, лидерской позиции и в вышеупомянутой Восточной конференции, и в лиге в целом, так и не утратила. Хотя, безусловно, имеющееся преимущество разбазарила. На третий взгляд мы видим, что все три проигранных матча были для «Магнитки» гостевыми и соперники там были совсем не «Амур». Четвёртый взгляд подскажет нам, что в предыдущем туре хабаровчане обыграли несчастный «Куньлунь» лишь в овертайме, успев за полматча профукать преимущество в четыре шайбы.



Поэтому вопрос остается один: преодолела ли «Магнитка» свои текущие проблемы, которые поддушили ее как раз к началу европаузы. Если преодолела хотя бы частично, то «Амуру» в Магнитогорске ничего не светит. Если до сих пор не справилась – у дальневосточников есть шанс. Лично я предполагаю, что шанса у «Амура» всё же нет, что «Магнитка» наконец-то прервёт свою неудачную серию, победив дальневосточников, пусть и достаточно скромно, в одну-две шайбы, но всё-таки в основное время. И будет разбираться со своими растрёпанными чувствами дальше», — сказал Лебедев.