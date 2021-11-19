«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Амур».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.59.



«Как-то уж совсем «некошерно» смотрелся «Автомобилист» в предыдущем туре. Нет, проиграть дома «Нефтехимику» — беда небольшая, но ведь это поражение стало для екатеринбуржцев четвёртым подряд. Но, пожалуй, главным тут является тот факт, что этим поражением «Автомобилист» вышел из европаузы. Стало быть, что-то за время каникул в команде недоработали.



Вот к «Амуру» никаких претензий. Да, проиграл, но проиграл-то не «Нефтехимику» дома, а лидеру КХЛ в гостях. А это, как ни крути, две большие разницы. Причём хабаровчане у уральцев выигрывали 2:0, но потом лидер, конечно, разогнался.



Таким образом, мы получаем в Екатеринбурге матч достаточно равных соперников, причём если хозяева имеют преимущество по бюджету, то гости – по игре. Есть только один нюанс, который зачастую оказывается решающим: в противостоянии этих соперников важнейшее значение имеет место проведения матча и хозяева сразу же получают огромный перевес просто по факту того, что они хозяева. Из восьми последних матчей именно хозяева выиграли семь, причём общее преимущество «Автомобилиста» хоть и имеется, но не такое уж большое.



Всё это вместе и особенно статистика личных встреч заставляют меня признать екатеринбуржцев – даже при их отвратительном завершении первой части регулярного сезона и ещё более похабном начале второй — фаворитами. И предсказать им победу в основное время с минимальным преимуществом в счёте. Хотя моя душа будет на стороне хабаровчан», — сказал Лебедев.

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