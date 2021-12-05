«Трактор» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Куньлунь», который состоится 6 декабря.

Ставка: победа «Трактора» с форой (-2.5) за 3.10.

«После того как челябинцы, не особо усердствуя, на классе и организации переиграли дома «Спартак», судьба «Куньлуня» кажется полностью предопределённой и абсолютно предсказуемой. Потому что, во-первых, красно-белые в любом состоянии всё-таки солиднее китайской команды. А во-вторых, потому, что «Трактор» на выезде и «Трактор» дома – это две немного разные команды, причём домашний вариант выглядит более увесистым.



В принципе, есть лишь одна причина, по которой челябинцы не обыграют «Куньлунь»: жуткая и дикая недооценка соперника. До такого состояния, когда клюшки со словами «Да мы и так справимся!» остаются в раздевалке. Причём с противоположной стороны это должно сопровождаться игрой на разрыв аорты. В любых других случаях хозяева обречены на победу.



Скажу честно: в чудеса не верю, пусть даже скоро Рождество, когда как раз чудеса и случаются. Но слишком уж много должно совпасть, чтобы «Куньлунь» выиграл в Челябинске. Поэтому я достаточно спокойно даже не столько предсказываю, сколько почти фиксирую грядущую домашнюю победу «Трактора», одержанную в основное время и с преимуществом от трех шайб и более».