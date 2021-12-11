«Бавария» — «Майнц»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Майнц».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 гола за 1.93.

«Майнц» сейчас идет на седьмом месте, подпирая еврокубковую зону. Команда довольно равномерно распределила свои очки по домашним и гостевым играм, какого-то явного тренда нет.



Первое, что бросается в глаза, это статистика последних встреч «Майнца» с «Баварией». «Бавария» в последние годы выигрывала дома у «Майнца» со счетом 5:2, 6:1, 6:0. «Бавария» в этом сезоне уже несколько раз удивляла нас неожиданными поражениями от более слабых команд. Достаточно часто это случалось после серии побед, но мне кажется, что сейчас не тот случай. Я думаю, что в этом туре «Бавария» должна уверенно набирать очки, чтобы не потерять четырехочковое преимущество от ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии».



Мне кажется, что «Бавария» забьёт много, победит, а также что в матче будет тотал больше 3.5. Вполне возможно, что 1-2 гола в эту копилку подбросит и «Майнц», который постарается дать бой фавориту. Но не думаю, что у этой команды что-то на этот раз получится. Коэффициент на этот исход составляет 1.93".

Где смотреть матч «Бавария» — «Майнц»?

Прогноз на матч «Бавария» — «Майнц»: разгрома не будет.