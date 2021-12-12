Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Кальяри»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

«Интер» — «Кальяри»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» – «Кальяри».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.91.

«Обе команды достаточно неплохо выступают в чемпионате в последнее время. «Интер» идёт на небольшой серии побед. Ещё недавно он сильно отставал от лидирующих в турнире «Милана» и «Наполи». Но вот эти клубы совершили пару ошибок, и команда Индзаги уже стоит на втором месте. Снова два клуба из Милана лидируют в чемпионате.

А «Кальяри» в зоне вылета, на 18-м месте. Однако у него сейчас серия ничьих из четырёх встреч. Другие команды со дна таблицы, конечно, намного чаще проигрывали за этот период. А «Кальяри» смог несколько раз не уступить даже соперникам из середины. Однако сейчас ему уже предстоит встреча с более серьёзным противником.

Но я все-таки не уверен, что «Интер» сможет выиграть в этой встрече с крупным счётом. Клуб на днях встречался с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Там миланцы проиграли – 0:2. Так что сейчас они будут немного уставшими. Предложу поставить здесь на количество голов. Мой вариант – тотал меньше 3.5».

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Атлетико».

Ставка на матч «ПСЖ» — «Монако» с коэффициентом 2.28.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021