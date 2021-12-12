«Интер» — «Кальяри»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» – «Кальяри».



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.91.



«Обе команды достаточно неплохо выступают в чемпионате в последнее время. «Интер» идёт на небольшой серии побед. Ещё недавно он сильно отставал от лидирующих в турнире «Милана» и «Наполи». Но вот эти клубы совершили пару ошибок, и команда Индзаги уже стоит на втором месте. Снова два клуба из Милана лидируют в чемпионате.



А «Кальяри» в зоне вылета, на 18-м месте. Однако у него сейчас серия ничьих из четырёх встреч. Другие команды со дна таблицы, конечно, намного чаще проигрывали за этот период. А «Кальяри» смог несколько раз не уступить даже соперникам из середины. Однако сейчас ему уже предстоит встреча с более серьёзным противником.



Но я все-таки не уверен, что «Интер» сможет выиграть в этой встрече с крупным счётом. Клуб на днях встречался с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Там миланцы проиграли – 0:2. Так что сейчас они будут немного уставшими. Предложу поставить здесь на количество голов. Мой вариант – тотал меньше 3.5».

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