«Милан» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Милан» — «Наполи».



Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал больше 1.5 гола за 2.14.

«Милан» на выходных спас игру с «Удинезе» благодаря гениальному голу Златана Ибрагимовича. Однако «Милан» очень уязвим в обороне, и есть у команды проблемы в атаке. В последних матчах «Милан» показывает, что не в форме.



«Наполи» решил проблемы и вышел со второго места в группе в Лиге Европы. В какой-то момент казалось, что Лига Европы — это проблема для «Наполи», так как он потерпел два поражения со «Спартаком». Но в целом по качеству игры «Наполи» смотрится интересно.



Любопытно понаблюдать за работой Спаллетти. В последнем туре неаполитанцы проиграли в чемпионате «Эмполи» (0:1). Поражение нелогичное. Создано было достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть. Были и штанги, и перекладины, выручал свою команду и вратарь «Эмполи». Были у «Наполи» моменты, чтобы открыть счёт. В целом и заменами неплохо управлял Спаллетти, но получилось так, что проиграли.



По дистанции мы видим, что у «Наполи» больше ресурсов, чем у «Милана», чтобы рассчитывать на чемпионство. «Наполи», пожалуй, показывает более привлекательный и атакующий футбол. На самом деле обе команды умеют владеть мячом и показывают очень высокий процент точных передач.



Но «Наполи» всё же смотрится солиднее и даже на выезде выглядит фаворитом. Мой прогноз на этот матч: «Наполи» не проиграет при тотале голов больше 1.5 с коэффициентом 2.14. На такую ставку вполне можно рассчитывать, и она кажется надежной. По качеству игры к «Наполи» меньше вопросов, чем к «Милану».

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