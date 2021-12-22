«Интер» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Интер» – «Торино».



Ставка: победа «Интера» с сухим счётом за 2.17.



«В 19-м туре Серии А нас ждёт встреча «Интера» и «Торино». Миланцы недавно смогли снова занять первое место. Команда Индзаги показывает достаточно зрелую и прагматичную игру, которая позволяет ей с уверенностью смотреть вперёд. Хотя и помогли «Интеру» неудачи «Наполи» с «Миланом». Всё былое их преимущество было растрачено.



Сейчас «Интер» возглавляет таблицу с 43 баллами. Обоих преследователей он обгоняет на четыре очка. Также команда Индзаги идёт на длинной серии побед. Скорее всего, выиграет она и в этот раз.



Пытаться отобрать хоть какие-то очки у «Интера» будет в этот раз «Торино». Этот клуб прочно закрепился в середине таблицы. Он тоже не проигрывает уже в четырёх турах кряду. Правда, за это время туринцы дважды сыграли вничью с не самыми грозными противниками – «Кальяри» (1:1) и «Эмполи» (2:2).



Но «Торино» всё-таки звёзд с неба не хватает. Для него идти недалеко от еврокубковой зоны – неплохой результат. Особенно если учитывать, что «Лацио» и «Ювентус» стоят от него всего в паре очков. Однако и мальчиками для битья туринцы тоже не согласны, думаю, быть. Постараются они доставить неприятности своему сопернику здесь.



Обращаю внимание на интересный факт, что «Интер» в семи последних матчах, в которых он победил, ни разу не пропустил. Пару недель назад он только проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2). Но в остальных матчах клуб играл очень уверенно и надёжно. А в последних двух встречах миланцы и вовсе в сумме забили девять голов.



Так что моя ставка будет основываться на статистике. Предложу поставить на то, что «Интер» выиграет с сухим счётом», — сказал Калиниченко.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Торино».

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.

Ставка на матч «Гранада» — «Атлетико» с коэффициентом 2.43.