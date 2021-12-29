«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.63.



«Красно-белые в последнее время набрали такую прыть, которой от них никто не ожидал. Вспомните, когда «Спартак» в последний раз выигрывал шесть из семи матчей? Разве что при Соловьёве. А ведь сейчас среди проигравших красно-белым и тебе единоличный лидер из Магнитогорска, и «Салават». С «Локомотивом», конечно, будет тяжеловато. И вот почему.



Во-первых, потому, что ярославцы с красно-белыми играть умеют. И имеют ровным счётом двукратный перевес по количеству побед в междусобойчиках. Последний раз «Спартак» побеждал в Ярославле в сентябре 2019 года, а три следующих поединка там проиграл.



Во-вторых, потому, что все хотят уйти на Новый год на позитиве, но у хозяев есть возможность сделать это на глазах своих болельщиков, что дает им дополнительную мотивацию. А вот «Спартак» славен своими досрочными уходами на каникулы, когда он проваливает последний матч. Особенно, если этот матч играется на выезде.



Таким образом, смею предположить непростой матч для обеих команд. Скорее всего, мы увидим равную игру стремящихся за праздничный стол соперников. Но за счет дополнительной мотивации железнодорожники все-таки пережмут красно-белых, победив в основное время, хоть и с минимальным перевесом в счёте», — сказал Лебедев.