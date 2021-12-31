Стефанос Циципас — Хуберт Хуркач: прогноз Игоря Панкова на матч ATP Cup

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч ATP Сup Стефанос Циципас — Хуберт Хуркач.



Ставка: победа Хуркача с форой (+3.5) за 1.72.



«Лидеры сборных Греции и Польши Стефанос Циципас и Хуберт Хуркач проведут свой 10-й очный поединок. Турнирная судьба начиная с 2018 года регулярно сводит этих парней. На сегодня в личных встречах ощутимое преимущество у представителя Греции (7-2). Но довольно очевидно, что в последнее время поляк научился играть со Стефаносом. Так, в прошлом сезоне была во многом равная трёхсетовая игра в Роттердаме с победой Циципаса. В Майами Хуркач также в борьбе взял реванш.



В новый сезон Стефанос входит после травмы локтя. Из-за этих проблем он толком не доиграл концовку сезона 2021 года и вряд ли будет находиться в оптимальной форме. Скорее, попробует проверить возможности локтя в боевых условиях.



Хуркач пережил приличный взлёт в прошлом году, выиграв свой главный трофей в карьере – титул «Мастерса» в Майами. На концовку года поляка не хватило. Ему нужен был отдых, пауза, что он и получил. Сейчас самое время напомнить вновь о себе на АТР Cup. Наверняка в памяти ещё присутствует 2020 год, когда Хуберт на этих соревнованиях расправился с Шварцманом, Чоричем и Тимом.



Думаю, на старте сезона в линии букмекеры несколько переоценивают возможности Циципаса. Рассчитываю в прогноз, что теннисисты проведут во многом равный поединок», — сказал Панков.