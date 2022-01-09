«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.64.

«Лесники» являются стабильным середняком Чемпионшипа и на регулярной основе держат в напряжении претендентов на повышение в классе. Они потерпели поражения в двух последних матчах, причём поразить ворота «Хаддерсфилда» (0:1) и «Мидлсбро» (0:2) даже не получилось.



«Канониры» после провального старта сезона набрали просто сумасшедшую физическую форму и штамповали в АПЛ победу за победой. Это позволило подняться на промежуточную четвёртую позицию. В предыдущем матче «пушкари» замахнулись на «Манчестер Сити» (1:2), но во втором тайме дважды пропустили и упустили викторию.



По моему мнению, «Ноттингем» будет бороться на своём поле, однако на 90 минут его не хватит. Команда всё-таки не в самой лучшей форме, чтобы бороться с лидерами элитного дивизиона, пусть и играют в комфортных условиях.



Помимо этого, «Арсенал» набрал фантастические кондиции и рвёт всех подряд, так что сегодня будет играть с позиции силы. Думаю, если гости рассчитывают на успешный стабильный сезон, то сегодня пройдут «лесников».

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