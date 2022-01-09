«Райо Вальекано» — «Бетис»: фрибет 1000 рублей к матчу Примеры

Сегодня, 9 января, «Райо Вальекано» сыграет с «Бетисом» в матче испанской Примеры. Начало — в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!



Получить бонус — easy! Выполни три простых шага.



1. Зарегистрируйся в БК Bettery.



2. Скачай приложение Bettery.



3. Пройди полную идентификацию.



После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!