«Райо Вальекано» — «Бетис»: фрибет 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 9 января, «Райо Вальекано» сыграет с «Бетисом» в матче испанской Примеры. Начало — в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни три простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery.
2. Скачай приложение Bettery.
3. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!
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