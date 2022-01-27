Парагвай — Уругвай: прогноз Ивана Млечного на матч отборочного турнира чемпионата мира

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира в Южной Америке Парагвай — Уругвай.



Ставка: Уругвай не проиграет и ТМ 2.5 за 2.01.



«К развязке подходят квалификации к чемпионату мира в Южной Америке и сейчас хочется поговорить про матч команд, которые на данный момент пролетают мимо Катара, но в целом всё еще может поменяться. Давайте разберём матч между Парагваем и Уругваем.

Почему матч Парагвай — Уругвай разочарует зрителей?

Если сборная Парагвая изначально вряд ли претендовала на попадание в четвёрку сильнейших и в дальнейшем на попадание на ЧМ, то вот сборная Уругвая удивила всех, правда, со знаком минус. Уругвай набирал очки достаточно стабильно, но вот уже пять матчей подряд команда не может выиграть. Конечно, тут были матчи и с Аргентиной, и два матча с Бразилией, но вот поражение от Боливии со счётом 0:3 уж точно не входило в планы тренерского штаба. Уругвай имел больше моментов, чем их соперники, но в итоге счёт на табло. В целом ситуация для Уругвая пока не критична, все матчи с главными фаворитами группы они уже сыграли и у них осталось четыре игры с не самыми сильными сборными, чтобы наверстать упущенное.



Сборная Парагвая ещё имеет математические шансы на попадание на чемпионат мира, но всё же футбол — это не математика, уж очень большой разрыв. Поэтому, по сути, оставшаяся часть квалификаций для них — чистая формальность. Нельзя сказать, что команда показывает какой-то футбол, который может претендовать на высокие места. Всего лишь две победы за 14 матчей и семь ничейных результатов.



Матч с Парагваем будет настоящей проверкой для уругвайцев, потому что если команда не наберёт три очка в этой встрече, выйти на чемпионат мира будет ещё сложнее. Парагвай очень мало пропускает, поэтому в разгром от Уругвая не верится, а вот в то, что этот матч станет низовым, верится вполне. Мой прогноз на данную встречу — сборная Уругвая не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.

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