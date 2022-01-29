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Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: прогноз Андрея Ольховского на финал Australian Open

Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: прогноз Андрея Ольховского на финал Australian Open
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Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский дал прогноз на финал Australian Open — 2022 Рафаэль НадальДаниил Медведев.

Ставка: победа Медведева за 1.55.

Где покажут матч Надаль — Медведев?

«С Надалем Дане важно играть в свой теннис. Для меня он является фаворитом финала. У Рафы хорошая левая рука и подача левши, но у Медведева тоже отличный удар слева. Да, Надаль есть Надаль. Тот, кто окажется сильнее психологически, победит. Если смотреть по предыдущим матчам, то Медведев на сегодняшний день очень силён в психологии.

Многое решит погода. Солнышко, жара, влажность — там включается выносливость. В солнышко при открытой крыше спортсменам будет душно и жарко. Медведев сильнее физически, но нервы имеют громадную роль.

У Надаля рекорд и 21-й турнир «Большого шлема» на кону, а у Медведева цель — стать номером один. Нас ждёт отличный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Прогноз Анны Дмитриевой на матч Надаль — Медведев.

«Он будто идеальный человек». Как Медведеву победить Надаля?

Беккер: после матча Надаль говорит правильные вещи, чего не скажешь о Медведеве.

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