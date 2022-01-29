Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: прогноз Андрея Ольховского на финал Australian Open

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский дал прогноз на финал Australian Open — 2022 Рафаэль Надаль — Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева за 1.55.
Где покажут матч Надаль — Медведев?
«С Надалем Дане важно играть в свой теннис. Для меня он является фаворитом финала. У Рафы хорошая левая рука и подача левши, но у Медведева тоже отличный удар слева. Да, Надаль есть Надаль. Тот, кто окажется сильнее психологически, победит. Если смотреть по предыдущим матчам, то Медведев на сегодняшний день очень силён в психологии.
Многое решит погода. Солнышко, жара, влажность — там включается выносливость. В солнышко при открытой крыше спортсменам будет душно и жарко. Медведев сильнее физически, но нервы имеют громадную роль.
У Надаля рекорд и 21-й турнир «Большого шлема» на кону, а у Медведева цель — стать номером один. Нас ждёт отличный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Прогноз Анны Дмитриевой на матч Надаль — Медведев.
«Он будто идеальный человек». Как Медведеву победить Надаля?
Беккер: после матча Надаль говорит правильные вещи, чего не скажешь о Медведеве.
- 29 января 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
10:17
-
09:30
-
08:30
-
00:45
- 28 января 2022
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38