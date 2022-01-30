Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: ставка Софьи Тартаковой на финал Australian Open

Телеведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на финал Australian Open Рафаэль Надаль — Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева и тотал больше 41.5 гейма за 3.60.
«Перед стартом турнира Даня был явным фаворитом, фаворит он и в этом матче.
Какой канал покажет матч Надаль — Медведев?
История противостояния Надаля и Медведева уже впечатляет. Все мы помним финал US Open два года назад, где Даня смог отыграться с 0:2 по партиям, был близок к тому, чтобы выиграть, но тогда испанец дожал россиянина. Это был отличный опыт для Даниила, а сейчас это уже взрослый и мудрый игрок, несмотря на все психи, которые Даня показывает в Мельбурне. Да, срывы практически в каждом матче есть, но ему это необходимо. Он мастер хейта, он в нём купается, ему очень комфортно. Как бы не играл Медведев, он может вытягивать самые сложные матчи.
Поклонникам Надаля стоит поволноваться за его физическое состояние, у него были очень сложные матчи. Рафа в матчах с Шаповаловым и Берреттини проигрывал третий сет после двух выигранных партий. На своей подаче он допускал невнятные ошибки, терял концентрацию, которая напрямую связана с физической формой. Рафе уже не 20, но он борется до последнего.
Я вижу в этом матче победу Медведева. Матч будет непростой, может, будет даже пять сетов. Мне кажется, что в каждом гейме будет борьба, затяжные розыгрыши. Это удобно Медведеву и Надалю. Мне кажется, что Даня победит, но всё будет достаточно сложно, долго и драматично».
Эксперты назвали шансы Надаля обойти Джоковича и Федерера по победам на ТБШ.
Тарпищев рассказал, сколько времени потребуется Медведеву для восстановления после АО.
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