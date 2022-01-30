Канада — США: ставка Александра Вишневского на матч отбора ЧМ-2022 в Северной Америке

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Канада — США.
Ставка: ничья за 3.05.
«Сборная Канады проводит лучший отборочный цикл в своей истории и почти наверняка поедет на чемпионат мира в Катар. Канадцы возглавляют турнирную таблицу в финальном раунде зоны КОНКАКАФ с пятью победами, четырьмя ничьими и нулём поражений.
Ставка на матч Мексика — Коста-Рика с коэффициентом 2.40.
Канадцы набрали на одно очко больше, чем сборная США, и на два очка больше, чем сборная Мексики. Путёвки на чемпионат мира получат три лучшие сборные, так что Канаде важнее отрыв от четвёртого места, на котором идёт сборная Панамы с отставанием в пять очков. Это весьма солидный отрыв, ведь до конца отборочного турнира осталось только пять туров. Но в последнем туре канадцам предстоит играть в гостях как раз против Панамы, так что расслабляться рано.
В этом туре Канада играет дома против ближайшего преследователя – сборной США, и американцы являются в букмекерской линии фаворитами игры с небольшим разрывом в коэффициентах. Однако канадцы уже не уступили американцам на их поле (1:1) и на своём поле могут сыграть не хуже. С учётом фактора своего поля, мне кажется, что Канада имеет все шансы не уступить более авторитетному сопернику.
Я рискну поставить тут на ничью. Делёж очков будет выглядеть неплохим результатом для обеих команд. Обе команды пропустили пока только по пять голов за девять туров – меньше всех в КОНКАКАФ, да и забивают не то чтобы много для лидеров квалификации – 15 голов у Канады и 13 — у США. Мне кажется, итоговые счета 1:1 и 0:0 тут весьма вероятны».
Ещё один прогноз на матч Канада — США: американцев ждёт разочарование.
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